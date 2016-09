Juuli algusest Soomes võrkpalli Maailmaliiga mänge pidanud kaheksat Kuuba koondislast kahtlustati kohalikus hotellis naiste vägistamises.

Tänaseks on selgunud, et kahtlused osutusid viie mehe kohta tõeks. Tampere Pirkanmaa piirkonnakohus leidis, et viis kuubalast on süüdi vägistamises. Üks mees mõisteti õigeks, teatas Soome uudisteportaal Yle.

Abrahan Alfonso Gavilan, Norberto Ricardo Calvo Manzano, Rolando Cepeda Abreu ja Osmany Santiago Uriarte Mestre määrati viie aasta pikkune karistus. Tomas Luis Sosa Sierralle pääses kolme ja poole aastase pikkuse vangistusega.

Kolm Soome naist tunnistasid seksuaalvahekorda, kahel puhul seda küll ei kinnitatud, aga tõendid näitasid muud. Kuigi kõik süüdimõistetud kinnitasid, et vahekord toimus mõlemapoolsel soovil, siis kohus otsustas vastupidist.