Maailma suurimad linnad paeluvad külastajaid erakordse arhitektuuri, kauni maastiku ning elanike loodud erilise auraga. Tihti on populaarseteks vaatamisväärsusteks kirikud, muuseumid, kunstigaleriid või vanalinnad oma lihtsate ajaloost pakatavate tänavate ja hoonetega. Turistide vaatamisväärsuseks on kujunenud ka suursuguse välimusega kellatornid. Veebileht 10mosttoday.com valis välja kümme kõige kaunimat kellatorni üle kogu maailma, mida kindlasti külastada.

Big Ben Londonis (Suurbritannia)

Ametlikult Elizabethi Torni nime kandvat kellatorni tuntakse ka kui Big Beni. Torn on üks osa Westminsteri paleest. Hiiglaslik kell kaalub 14,5 tonni ning see valmis 1858. aastal. Big Ben on maailma suuruselt kolmas eraldi seisev kellatorn ning maailma suurim nelja sihverplaadi ja tornikellaga kellatorn. Big Ben ei ole mitte ainult Londoni ja Suurbritannia, vaid kogu maailma üks populaarsematest kellatornidest.

Rajabai kellatorn Mumbais (India)

Kauni kellaga torn asub Mumbai ülikoolilinnakus. Kella loojaks on Inglismaa arhitekt Sir George Gilbert Scott ning see valmis aastal 1878. Paljude allikate sõnul on kell disainitud Londonis paikneva Big Beni eeskujul. 85-meetrise kõrge torni konstrueerimine kujunes väga kalliks, kuid kulud oli nõus katma Premchand Roychand – jõukas börsimaakler, kelle ainsaks tingimuseks oli, et kella hakatakse kutsuma tema ema Rajabai järgi.

Old Joe kell Birminghamis (Suurbritannia)

Kella ametilikuks nimeks on Joseph Chamberlaini kellatorn, mida on tunnustatud kui maailma kõige kõrgemat kellatorni – selle kõrguseks on 100 meetrit. Kellatorn ehitati 1908. aastal ning on pühendatud Birminghami Ülikooli esimesele rektorile Joseph Chamberlainile. Ka kell ise on äärmiselt muljetavaldav – selle läbimõõt on pisut üle viie meetri.

Ottawa parlamendihoone Rahu torn (Kanada)

Ametlikult Rahu ja Võidu tornina tuntud kellatorn on üks osa Kanada parlamendi kompleksist Ottawas. Torni kõrguseks on 92,2 meetrit. Kanadas kõrguva kellatorni ajalugu ei ole kuigi pikk – torn asendati vanaga aastal 1916, mil esialgne 55-meetrine kellatorn põlengus hävis. Rahu torn on ka üheks Kanada sümboliks.

Zytglogge torn Bernis (Šveits)

13. sajandist pärinev erakordselt kaunis torn paikneb keset Berni linna. Väärika ajalooga torni on kasutatud mitmetel eesmärkidel – nii vahitorni kui vanglana. Kellatorn on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja olles üks populaarsematest Bernis asuvatest vaatamisväärsustest.

Spasski torn Moskvas (Venemaa)

Punasel väljakul asuv Spasski torn kõrgub Püha Vassili Katedraali vahetus läheduses olles üheks osaks Kremli müürist. Kellatorn projekteeriti aastal 1491, kuid ehitati alles aastal 1625. Spasski torn on kujunenud üheks turistide peamiseks vaatamisväärsuseks terves Moskvas. Hetkel võibki uhket torni oma kella ja punase rubiintähega pidada Kremli sümboliks.

Raekoja kellatorn Münchenis (Saksamaa)

Kaunis kellatorn ehitati 1908. aastal koos uue linnahalli kompleksiga. Igal hommikul kell 11 ning suvisel ajal ka kell 12 keskpäeval ning kell 5 õhtul ärkab kell ellu – kellatornist väljuvad nukud, kes annavad 16. sajandist pärit näitemängu. Suurusugune etendus 32 elusuuruses kujuga on tõeline vaatamisväärsus, mis kestab 12-15 minutit ja köidab paljude turistide tähelepanu.

Astronoomiline kell Prahas (Tšehhi)

Praha vanalinnas asuv astronoomiline kell on turistide üks armastatumaid vaatamisväärsusi. 1410. aastal valminud kell koosneb 12 liikuvast apostli skulptuurist. Astronoomiline numbrilaud ja skulptuurid valmisid kümme aastat hiljem. Paljud turistid ootavad igal täistunnil etenduse algust. Prahas asuv kell on üks vanimaid tänaseni toimivaid astronoomilisi kellasid maailmas.

Meka kuninglik kellatorn (Saudi-Araabia)

Saudi-Araabias asuv 601-meetrine torn on valitsuse poolt rahastatud hoonekompleks, mis on ühtlasi maailma kõrgeim ja suurima numbrilauaga kellatorn. Nelja kellaga kellatorni numbrilaua läbimõõt on 43 meetrit. Ehitis oma väljanägemiselt on äärmiselt unikaalne.

Raekoja torn Philadelphias (Ameerika Ühendriigid)

Aastatel 1901-1908 peeti Philadelphia Raekoja kellatorni maailma kõrgeimaks ehitiseks. Kella kõrguseks on 167 meetrit. Kellatorni neljal küljel paikneb 8-meetrise läbimõõduga numbrilaud. Tagasihoidlike mõõtmetega, ent arhitektuuriliselt silmapaistev kell on Philadelphia oluline vaatamisväärsus.