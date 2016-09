Immuunsüsteemi tugevana hoidmiseks tuleb õigesti toituda, elada tervislikult, riietuda vastavalt ilmastikule, magada piisavalt ja hoolitseda oma hügieeni eest ehk hoiduda aevastavatest inimestest ja pesta hoolega käsi. Immuunsüsteemi nõrgestavad stress, suitsetamine, tugev füüsiline koormus ja sage infektsioonide põdemine. Lapsed haigestuvad tihti just seetõttu, et nende immuunsüsteem ei ole veel lõplikult välja kujunenud.

Vesine nina, kurguvalu, köha ja palavik on tänavu inimesi märksa varem kimbutamas kui varasematel aastatel. Kuidas oma immuunsüsteemi tugevdada ja kaitsta, räägib Apotheka apteeker Kristiina Sepp.

Sööma peaks rohkem puu- ja köögivilju, tsitruselisi, teravilju ja tervislikke rasvu. Väidetavalt aitab puu- ja juurvilja söömine suurendada antioksüdantide kogust organismis, mis omakorda hävitab vabad radikaalid juba eos. Et saada tsinki – immuunsüsteemi turgutamiseks tähtsat koostisosa – tuleb kindlasti süüa ka mereande, liha, pähkleid, mune ja teravilju. Kui on aga kahtlus, et toidulaud pole ikka piisavalt mitmekesine – näiteks ei meeldi osadele inimestele süüa teraviljatooteid või köögivilju – siis saab apteegist osta toidulisandeid, mis aitavad immuunsüsteemi tugevana hoida.

Ülemiste hingamisteede viirushaiguste ennetamiseks sobib hästi C-vitamiin. Ka punane päevakübar suurendab organismi loomulikku kaitsevõimet ja kiirendab haigusjärgset taastumist. Bakteritega võitlemisel teeb tubli tööd ka küüslauk. Kes ei taha igapäevaselt vängelt lõhnavat küüslauku süüa, võib proovida lõhnatuid küüslaugukapsleid. Ka ingver aitab kehal viirustega võidelda, annab energiat, stimuleerib organismi immuunsüsteemi, aitab organismist eemaldada kahjulikke aineid ning mõjub hästi seedimisele ja üldse soolte tegevusele.

Koduapteegis võiks olla greibiseemneekstrakti tilgad, millel on antimikroobsed omadused nii viiruste kui ka bakterite suhtes, samas tugevdab see ka immuunsüsteemi. Greibiseemneekstrakti tuleb alati tarvitada lahjendatud kujul ning enne manustamist apteekriga nõu pidada, sest mõne ravimiga see kokku ei sobi.

Kuna D-vitamiini puuduse all kannatab kolmveerand Eesti elanikest, on ka selle aastaringne tarvitamine väga vajalik. D-vitamiin aitab immuunsüsteemi taset hoida ning on seega paljude haiguste ennetamisel olulisel kohal.

Millega ravida?

Nohu korral on hea abimees meresoolalahus, mis aitab taastada nina normaalse talitluse ja kergendab nina kaudu hingamist. Kui nina on kinni ja limaskest turses, peaks eelistama hüpertoonilist merevee lahust. Ägedama nohu korral on vajalik ka sekreedi vedeldamine ja nina limaskesta turse vähendamine. Väikelaste jaoks, kes veel nuusata ei oska, võiks kodus olla Rhinomeri ninaaspiraator, millega on ninast hea sekreeti eemaldada.

Äge nohu möödub enamasti suuremate tüsistusteta ja vajab sümptomeid leevendavat lähenemist. Siiski ei tohi nohusse hoolimatult suhtuda, kuna see võib viia sinusiidi, otiidi või bronhiidi tekkele. Sinusiidi korral esineb survetunne ja valu põse ning otsmiku piirkonnas, mis suuremal määral avaldub kummardamisel. Nina kõrvalkoobastest tuleb mädane ninaeritis ja võib esineda palavikku. Otiit ehk keskkõrvapõletik esineb tüsistusena enim väikelastel. Sümptomiteks on peavalu, kõrvavalu, palavik, survetunne peas ja kuulmise langus, sest keskkõrv võib olla täidetud mädaga. Kindlasti vajavad need seisundid perearsti poole pöördumist ja sagedasti ka ravi antibiootikumidega.

Kurguvalu leevendamiseks sobivad erinevad kurgukommid ja imemistabletid, mis pehmendavad ja niisutavad limaskesta, vaigistavad valu, alandavad põletikku ja omavad antiseptilist toimet.

Köha korral on oluline tarbida palju vedelikku. Kinnise köhaga tasub kasutada abistavaid vahendeid röga lahtistamiseks, väikelastele, kes ei oska röga välja köhida, sobib rinnale määrimiseks hanerasvasalv. Samuti leevendab lapse enesetunnet kindlasti inhalaatorikasutamine, mis aitab niisutada limaskesti ning veeldada sekreeti. Köha leevenduseks sobivad hästi ka ravimtaimeteed nagu näiteks islandi käokõrv või nõmmliivatee.