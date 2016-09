Suhtlemises, töös ja mängimises ja avalikkuse ees hõivatuna näimises sõltume väga suuresti oma nutitelefonidest ja nende akude kestvus on meile äärmiselt oluline. Paljud meist aga saboteerivad iseennast, tehes kogemata asju, mis tõmbavad aku tühjaks kiiremini kui normaalne, märgib Aplus.com. Õnneks on neid energiat imevaid vigu väga lihtne vältida, kui oled neist teadlik. Galaxy Note 7 omanikel ei ole vaja järgnevat lugeda, teil on akudega muid probleeme, mille üle muretseda.

1. Keera heledus maha. Kuna ekraanid muutuvad järjest paremaks, siis kulub palju energiat, et panna iga piksel särama. Ekraani heleduse keeramine poole peale võib tõsta aku kestvust 35% ehk anda sulle veel mõne tunni ilma laadimata.

2. Tee kindlaks, millised rakendused akut kurnavad. Vaata seadetes "Aku kasutus" või "Battery Usage". Sagedamini kasutatavad äpid on muidugi nimekirja tipus, aga seal on kindlasti mõned, mis imevad energiat normaalsest enam ja mille kasutamist võiks vältida.