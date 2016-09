42-aastane Eesti korvpalli legend Valmo Kriisa teatas Õhtulehele, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis jätkab ta karjääri ka tänavusel hooajal.

"Ma loodan küll, aga igasuguseid asju võib tulla ette," vastas vanameister küsimusele, kas Valmo Kriisa ka sel hooajal korvpalli mängib.

Eelmisel hooajal Valga meeskonnas pallinud tagamängija ei saanud veel kinnitada, kus võistkonnas ta sel aastal maandub. Küll aga ütles Kriisa, et suvel on vajalikul määral trenni tehtud: "Nii palju kui vaja on, siis olen ikka vormis."