Ilmselt pole õlle kõrvale midagi väga mõnusamat kui kartulikrõpsud. Aga ilmselt ei olnud ÕL Mehele toimetaja ainsana seni õndsas teadmatuses faktist, et kindlate õllede juurde võetud kindla maitsega kartulikrõpsud on märksa hõrgumad ja maitsemeeli paitavamad kui suvalised. Vinepair.com on koostanud vastava gurmee. Ühtlasi esitame siinkohal ülekutse Eesti kaubanduskettidele: paluks ka selliste maitsetega krõpse laiatarbevõrku!

Kölni ale

Hapukurgimaitselised krõpsud. Nende krõpsude hapukus vajab seda, et karge Kölsch intensiivset maitset veidi õhemaks lõikaks.