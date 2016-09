Soome politsei nõuab 26aastase neonatsi vangistamist, kahtlustades teda 28aastase mehe surma põhjustamises.

Homme hommikul otsustab Soome kohus, kas vangistada 26aastane neonatsliku meelsusega mees, keda politsei kahtlustab 28aastase mehe surma põhjustamises ja vägivallas, kirjutas Iltalehti.

Juhtum leidis aset Helsingi raudteejaama juures 10. septembril, kui postimajast tulnud 28aastane Jimi Karttunen peatus Soome Vastupanuliikumise (Suomen Vastarintaliike) meeleavaldajate ees, puhkes sõnavahetus, mille peale Karttunen sülgas maha ja läks edasi. Kümne meetri kaugusel seisnud Soome uusnatside juhtkonda kuuluv 26aastane Jesse Eppu Oskari Torniainen jooksis Karttuneni juurde, tõukas teda rindu ja jooksis minema. Karttunen kukkus, lõi pea ära ning suri hiljem, kirjutas Iltalehti. Surma põhjuseks oli ohvri isa sõnul suur ajuverejooks.

Üks sündmuste ajal väljakul olnud pealtnägija kirjeldas aga Helsingin Sanomatele, et nägi meeleavaldajate kõrval maas lebanud noort meest, kes oli selgelt saanud löögi pähe. Peksmist või kukkumist ta ei näinud.

Iltalehtile teadaolevalt on kahtlustatavat meest karistatud vägivallatsemise, ametnikele vastuhakkamise, salakaubanduse, ohtliku eseme valdamise ja kahju tekitamise eest. Meest on korduvalt karistatud tingimisi vangistusega. Torniainenit on varem karistatud ka välismaalase taustaga mehe pussitamise eest 2009. aastal.