Valio käivitas suhkru vähendamise programmi, mille eesmärk on vähendada sammhaaval ja samas maitses kompromisse tegemata jogurtite, kohupiimade ja keefiride tootegruppides lisatud suhkrute hulka. Suhkrutalgute tulemusena on aastaks 2020 nimetatud tooterühmades lisatud suhkru kogus tänasest kuni 30% väiksem. Valio Eesti turundusdirektori Krista Kalbini sõnul alustas ettevõte toodete suhkrusisalduse vähendamist juba eelmise aasta lõpus, kui asuti valmistuma juunikuus lettidele jõudnud uute 150-grammiste kohupiimakreemide turule tulekuks. „Lisaks topside kujundusele uuendasime ka kohupiimakreemi retsepti, misläbi vähendasime lisatud suhkru osakaalu kohupiimakreemides keskmiselt 13%. Tänaseks on turule jõudnud ka väiksema suhkrusisaldusega Alma kohupiimahõrgutised ning järgmisel aastal on fookuses Gefiluse tootesarja, Alma jogurtite ja 380g topsis olevate Alma kohupiimakreemide suhkrusisaldus,“ kinnitas Kalbin.

Sarnaselt Eestile on suhkrutalgud käivitatud ka Soomes, kus protsess sai alguse juba 2015. aasta kevadel ning seni on muudetud koostisega tooted tarbijate poolt ka positiivset vastukaja saanud. „Valio kontserni ühine eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust tervisliku toitumise ja eluviisi osas ning lisatud suhkrute vähendamine on üks osa sellest tervikust,“ kinnitas Kalbin.

Selleks, et suhkrukoguse vähendamise käigus ei peaks tegema kompromisse maitse arvelt, tuleb Kalbini sõnul vähendada lisatud suhkrute osakaalu sammhaaval. See tähendab, et toodete retsepte ja seega ka pakendeid muudetakse pea igal aastal. „Toiduliidu tervisliku toitumise uuringu kohaselt peetakse suhkrut vaieldamatult kõige vähem tervislikuks toiduaineks. Samas näitas Põllumajandus- Kaubanduskoja tellimusel mullu sügisel läbiviidud piimauuring, et ca 70% tarbijate arvates on täna müügilolevad jogurtid ja kohupiimakreemid täpselt parasjagu magusad. Peame siiski andma inimestele aega harjuda vähemmagusa tootega – vastasel juhul kaotab toode järsu maitsemuutuse tõttu konkurentsis,“ sõnas ta.