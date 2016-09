Esmaspäeval esitleti uut Artistry sügistalvist kosmeetikakollektsiooni, kus modellina astus üles laulja ja jumestaja Getter Jaani.

Tänavuse sügistalvise jumestuse võtmesõnaks on metalliksära, mis peegeldab moelavadelt tuntud metalse läike luksuslikkust, dramaatilisust ja põnevust.

“Põhiline on: palju hiilgust, glämmi ja sädelust!” ütles Amway ilutreener Andrzej Sawicki tänavuste meigitrendide kohta, tehes Getter Jaanile uueks hooajaks sobilikku jumestust. “Getter on nii ilus, et talle sobib kõik,” kiitis rahvusvaheline jumestaja Jaanit ning lisas, et meigi tegemine ei pea olema absoluutselt aeganõudev, tuleb osata vaid tooted enda jaoks heas mõttes tööle panna. Getter Jaani jumestus valmis meigipõhjast puudrini vähem kui 10 minutiga.

Sawicki jagas üritusel ka tänavusi meigitrende, tuues välja näiteks tugeva lainerijoone, sädeluse ja glitteriga vürtsitatud suitsusilma ja punase huule.