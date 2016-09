2015. aasta öösel vastu 24. oktoobrit nähakse-kuuldakse viimast korda 17aastast Võrus elavat noormeest Markkus Ansbergi , kes lahkus õhtul üksinda peolt. Teda otsivad tulutult sajad vabatahtlikud. Markkuse vanemad on korduvalt kritiseerinud politseid, kes ei tegele nende arvates asjaga piisavalt. Markkus on endiselt kadunud.

2006. aasta 14. veebruaril sõitis 17aastane Reili Huik Tartust bussiga Elvasse, kus keegi mees otsis lapsehoidjat. Neiu kadus. Politseile oli teada, et neiule tööd pakkunud mees oli sarivägistaja Guntars Kaziks . Kohus leidis siiski, et mehe süüdimõistmiseks pole piisavalt tõendeid. 2010. aastal mõisteti Kaziks hääletanud naiste ja tüdrukute vägistamises süüdi ja 15 aastaks vangi. Reili Huik on endiselt kadunud.

2000. aasta 6. juuli: Tallinna turulihunik Vassili Savka abikaasa Inga nõuab lahutust. Inga saadab 12aastase poja Dima vanaema juurde. Kõik kolm kaovad. Paar päeva hiljem kurdavad kortermaja elanikud, et liha ummistab maja kanalisatsiooni. Selgub, et see on inimliha, aga esialgu ei osata seda Inga kadumisega seostada. Augusti lõpus leiab politsei Savka maamaja keldrist tükeldatud vanaema ja poisi. Savka võetakse 7. septembril vahi alla. Ta kannab eluaegset vangistust.