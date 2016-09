Produtsent Vahur Valgma jagas sotsiaalmeedias oma arvamust pagulaste kohta. Mehe sõnul ei maksa igat pagulast pimesi vihata või karta.

"Käisin just Türgis ja vestluse käigus tuli välja et hotelli retseptsioonis meid vastu võtnud noormees oli Süüria põgenik, nö valge araablane. Minu arusaam ja arvamus selle vestluse käigus kogu sellest olukorrast muutus," rääkis Valgmaa.

"Tegemist oli täiesti tubli ja normaalse inimesega, kes oli oma ärist ilma jäänud, kelle silme all oli maha lastud tema sõber... Uurisin temalt terroristide kohta. Ta seletas selle asja väga ilusti lahti - kes on kurjategija süürias, on kurjategija ka Saksamaal või mujal. Paljud inimesed on läinud sellest olukorrast hulluks ja paljud pole elus ühtegi raamatut lugenud. Probleem oleks palju väiksem, kui Euroopa oleks algusest peale korralikult põgenikke taustu ja tervislikku seisukorda uurinud, hädasolijaid ravinud, neid tavaühiskonnast eemale hoidnud. Selle jutu point on see, et igat pagulast ei maksa vihata või karta..."