Kuus väikest asja, mis on piisavalt suured ja väärt katsetamist, et sinu ning su kallima hommik ja suhe oleksid toredamad.

Hommik on suurepärane aeg võtta aega naise jaoks, sest nii lood sobiva meeleolu terveks päevaks, vahendab Mens Health.

Kui äratuskell pläriseb, siis hakkab su aju tõenäoliselt koheselt mõtlema, et mis kohustused sul kiiresti täita tuleb. Olgu selleks laste kooli viimine või pesumasina tööle panemine. Ometigi unustada kõige tähtsama inimese, kes lamab sinu kõrval...

Näib nii lihtsana, kuid väikesel teol on suur mõju!

2. Ärka 10 minutit varem, et istuda ja juua kohvi

Tihti te hommikul ühiselt kohvi joote? Põhjus, miks paljud äritehingud sõlmitakse just ühiselt kohvi juues - see annab võimaluse teineteisega sügavamalt suhelda.

3. Tee kompliment - ükskõik milline!

Miks oled oma naisega koos? Miks tunned tema üle uhkust? Miks armastad teda nii meeletult? Kirgata oma naise päeva mõne tundelise hetkega.

4. Vabasta frustratsioon

Vihasena kodust lahkumine ei ole hea. Kui ärkad ja miski vajab klaarimist, siis võta see 5 minutit ja aja asi korda. Kui saate asja lahendatud, siis on mõlemal päeval kergem hakkama saada ja õhtul õdusam koju tulla.

5. Vaadake teineteist!

Kas mäletad, mil alles asusite kurameerima? Te ei saanud teineteiselt silmi ära, kuid kuidas on asjalood nüüd? Võtke see hetk, et taas teineteist vaadata.

6. Räägi oma kallimale nali