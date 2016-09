Seksiga on viimasel ajal nigelasti? Siis võib väga suure tõenäosusega põhjus peituda hoopis sinu kodus.

Alati ei tasu abikaasat, elukaaslast või lihtsalt kallimat süüdistada, kui seksiga kipub kehvasti olema. Esmajärjekorras tuleb üle vaadata oma kodu, sest suure tõenäosusega võib just sealne olukord sinu voodirõõme piirata, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

Näiteks kui magamistuba on segamini, siis suure tõenäosusega linade vahel midagi ei toimu. Kallimale on see märgiks, et sa oled lohakas ning elukaaslane või abikaasa pigem näeb seal tegemata tööde nimekirja, mis tuleb ära teha ning seksiisu kaob hetkega.