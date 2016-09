Teadlased kinnitavad, et naise IQ mõjutab väga tugevalt seda, kas tema järeltulijad on intelligentsed või mitte.

Mis puudutab lapse IQ, siis väljend "Ma pärisin selle oma emalt!" on vägagi asjakohane. Nimelt avaldati hiljaaegu uuring, kus selgus, et intelligentsusgeenid päritakse emalt.

Kuigi vanasti usutu, et need geenid on nii isalt kui emalt, siis nüüd on selge, et taiplikuse geenid asuvad X kromosoomis ning kuna naistel on neid kaks, siis tähendab see seda, et lastel on kaks korda suurem tõenäosus pärida oma intelligentsus just emalt.

Ja isegi kui laps saab mõned isa intelligentsusgeenid, siis suure tõenäosusega ei mõjuta need lapse aju kuna need toimivad ainult siis, kui need pärinevad emalt. See tähendab seda, et kui laps pärib isalt intelligentsusgeeni, siis see deaktiveeritakse.