Häkkerirühmitus "Fancy Bears" lekitas järjekordselt Rahvusvahelise Antidopingu (WADA) andmeid, kust selgus, et keelatuid aineid on tarvitanud ka Mo Farah. Neljakordne olümpiavõitja ise sellepärast ei muretse.

Avaldatud dokumentide alusel süstiti 2008. aasta oktoobris Farahile triamtsinoloon kortikosteroide, millel on põletiku- ja allergiavastane toime. 2014. aastal kaustas britt sodium kloriide, morfiini sulfaate ning kangeid Vicodine valuvaigisteid.

Teadaolevalt on 33-aastasel neljakordsel olümpiavõitjal olnud nende kõigi ravimite tarvitamiseks arstide eriluba. Siiski tekitas vastuolu aga Farah´i varasem väljaütlemine, kus ta väitis, et tal on eriravimite kasutamise luba olnud vaid ühel korral.

Briti sõnutsi oli tal arstide eritõendi vaid 2014. aastal, peale seda kui ta ühe treeningu järgselt kokku kukkus. Farah´i esindaja teatas, et sportlane ajas ise midagi segamini ning luba oli olemas ka kuus aastat varem. Samuti kinnitab ta, et 10 000 ja 5000 meetri olümpiavõitjal pole mitte midagi varjata.

Siiski lisab loosse veidi kahtlust see, et Farah´i varsemal treeneril Alberto Salazaril lasub kahtlus seoses keelatud ainetega. Väidetavalt on ta oma sportlastele manustanud dopingaineid nagu näiteks astmaravimid.