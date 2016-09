Pole üldse võimatu, et käesoleval nädalal saab Eesti vabariik oma ajaloo esimese vuntsidega presidendi. Kui vuntsid lähevad senisest rohkem moodi, siis võiks neist ka pisut rohkem teada. Erinevaid ikoonilisemaid vuntsistiile – eeskätt teleekraanilt – ja nende kasvatamist tutvustab Ask Men .

Spetsialist hindab: kuskil hambaharja ja lenksu vahepeal, nina alt pole pügatud. Sellise pikkuse ühtlaseks kujunemiseks kulub mitmeid nädalaid. Huulejoont püga kääridega, hoidmaks seda sirgena ja kanna peale väike kogus juuksehooldusvahendit, saamaks säravat lõpptulemust.

Diiler

Netflix, "The Dealer", Wagner Moura.

See retrolik karvane tõuk on puhas moraalituse tunnusmärk. Mis on ka põhjus, miks see sobib nii narkoparun Pablo Escobarile kui ka tervele pornonäitlejate generatsioonile.

Mida mehe kohta ütleb: ära usalda teda ei seoses naiste ega rahaga. Aga tõenäoliselt on tal ärisoont.

Spetsialist hindab: eskobarilik, suures osas habemest välja kärbitud. Trimmitud ühtlasele pikkusele ja siis ülejäänud nägu žiletiga raseeritud.

Hobuseraud

YouTube, Hulk Hogan

Vääramatu tõend selle kohta, et mehe suurus ei seisne mitte tema musklites, tema osavuses isana või selles, kui palju ta järjest õlut suudab juua – vaid tema vuntsi pikkuses.

Mida mehe kohta ütleb: eheda ja võltsimata jõu musternäidis. Ja ilmselt koos suure pearättide kollektsiooniga.

Spetsialist hindab: veel üks stiil, mis lõigatud välja täishabemest, aga märksa kopsakam – või peaks ütlema hulgikam? Vuntsi ümbert raseeri žiletiga, huule pealt ja vuntside servadest trimmi kääridega.

Pliiats

Loew's Inc, Clark Gable.

Täpse ja täiusliku näokarvade stiliseerimise meistriklass. Hooldatud härra, kes teab täpselt, milles seisneb ehtne džentelmenlikkus.

Spetsialist: kõige kergemini saavutatav vunts. Sirgete ja täpsete joonte saamiseks kasuta vuntsi kohal ja all sirget raseerijat, mujalt raseeri nagu muidu.

Potiäss

E1 Entertainment, Lemmy Kilmister.

Habeme ja vuntsi hübriid, mis koosneb klassikalisest lenksust ja põskhabemest. Seotud teatud suhtumisega ehk mitte igaüks ei suuda neid välja kanda. Paremini sobib rekameestele, maadlejatele ja vananevatele rokkstaaridele, kellel on kõigest lihtsalt täiesti poogen.

Mida mehe kohta ütleb: rock'n'roll läbi ja lõhki. Või veidike maakas.

Spetsialist: Lemmy raseeris oma lõuga, et näidata tugevalt rõhutatud vuntsi. Selline peaks kasvama 4-6 nädalaga ja seda peaks igal hommikul toitma habemeõliga.

Lenks

Entertainment Film, Daniel Day-Lewis.

Ära lase end lollitada sellel, kuidas Day-Lewis'e lihunikust tegelane kannab seda filmis "New Yorgi jõugud" – see on elegantne vunts, mis on laenatud neilt rafineeritud härradelt, kes olid tugisambaks Briti impeeriumile ja Victoria ajastule.

Mida mehe kohta ütleb: siin on mees, kel on stiili, ainest ja vintage-maitset.

Spetsialist: sõltuvalt habemekasvust ja soovitud voluudist võtab sellise leistangi kasvatamine kuus kuni kaheksa kuud. Ära seda trimmi – see peab kasvama ühtseks. Vuntsiotsi tuleks keerutada üles spetsiaalse vahaga.

Uudisteankur

DreamWorks, Ron Burgundy.

Varem teati seda lihtsalt kui "maalri harja", aga suur Ron Burgundy (fiktiivne tippajakirjanik tuntud komöödias – toim) omastas selle ja sellest sai 70-ndate elutarkuse sümbol. Eristavad omadused on märkimisväärne paksus ja ümarad servad.

Mida mehe kohta ütleb: kuidagi seotud suurte asjadega.

Spetsialist: sellise kasvatamiseks kulub paar kuud. Siis peaksid nina all ja täpselt huule kohal kasutama kääre. Kääridega lõika maha ka üksikuna kasvavad karvad. Mingit spetsiaalset varustust pole vaja – ainult head raseerimiskomplekti.

Võõras

Gramercy Pictures, Sam Elliot.

Olemuselt morsahabe, see kaader on haaratud filmist "The Big Lebowski". Oli populaarne 19. sajani lõpupoole, omane Metsikule-Läänele.

Mida mehe kohta ütleb: ta elab omaenda reeglite järgi – see on toores mehelikkus oma sundimatuses ja metsikuses.

Spetsialist: kuna nii näed veidi suure närilise moodi välja, võid oma vuntsiga osasid inimesi hirmutada. Sellist vuntsi sisuliselt polegi vaja sugeda: lase sel metsikult üle alahuule kasvada ja ekstra tulemuseks harja seda allapoole.

Hambahari

United Artists, Charlie Chaplin.

Sellise vuntsi mainet on kahjustanud üks teine kuulus hambaharja kandnud vennike ja nii on seda riskantne kasvatada, kui ei taha välja näha naeruväärne. Aga trikk seisneb juustes. Fašistliku külglahu kammimine on väga ei-ei.

Mida mehe kohta ütleb: siin on keegi, kellele väga meeldib Charlie Chaplin või kes on peol magama jäänud ega ole veel peeglisse vaadanud.