Ehkki briti modell ja näitleja Cara Delevingne kuulutas hiljuti, et on pööraselt armunud, väidab Briti kõmuleht The Sun, et tema ja USA laulja St. Vincenti suhe on läbi.

Lehe teatel otsustasid naised lahku minna, sest kaugsuhe osutus liiga koormavaks.

“Mõrad hakkasid ilmnema juba augustis Cara sünnipäeval, kui Annie [St Vincenti õige nimi on Annie Clark] peole tulla ei saanud,” väidab lehe allikas.

Kahtlasel kombel nähti St Vincentit hiljuti lõunatamas “Videviku” tähe Kristen Stewarti seltsis. Too ärritus neid jäädvustanud paparatsode peale niivõrd, et vehkis ägedalt keskmise sõrmega.