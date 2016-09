Moenädalad maailma suurimates moemekades on täie hooga käimas ning nende põhjal võib teha nii mõnegi järelduse, mis asjad moefännidele sel hooajal eriti südamelähedased on.

Enamasti näeb moešõusid külastavate moegurude seljas ja jalas asju, mis maksavad pool varandust, kuid vahel harva on neile kalliks saanud ka sellised asjad, mida ka lihtrahvas saab endale lubada, kirjutab veebiportaal Who What Wear.

Nii ka sel korral. Nimelt võis New Yorgi moenädalal märgata seda, et mitmed moeblogijad kandsid samu kingi. Selgus, et tegemist polegi mõne üüberpeene disainerbrändiga, vaid hoopis kiirmoeketi Mango kingadega. Kõige parem aga asja juures on see, et kingade hind on küllaltki mõistlik. Nimelt tuleb moerahva lemmikute eest käia välja ainult 69,99 eurot.