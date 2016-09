„Võttes arvesse meie apteekide müügistatistikat ja apteekrite hinnanguid, võib kindlalt väita, et viirushaigused on tänavu sügisel varajasemad kui tavaliselt,“ ütles Apotheka apteeker ning Terve Pere Apteegi juhatuse liige Kristiina Sepp.

„Septembris on möödunud aastaga võrreldes olnud tavapärasest enam

haigestumisi ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse, mille sümptomid on

sageli sarnased – köha, nohu, vahel ka pea- ja lihasvalu ning palavik.

Samuti on juba liikvel kõhuviirused, mille sümptomiteks on oksendamine,

palavik, kõhulahtisus ja -valu,“ kinnitas ta.

Harvad pole ka juhtumid, kus ühe haiguse taandudes haigestutakse uuesti

järgmisesse. "Enamjaolt juhtub seda lastega, aga näeme, et ka täiskasvanud

lähevad haigena tööle ja levitavad nõnda viiruseid üha edasi. Nii teiste

nakatamise kui ka enda paranemise seisukohalt on väga tähtis haigestudes

siiski koju jääda ja puhata, et organism saaks oma jõuvarud koondada

haigusepisikute hävitamisele,“ rõhutas Sepp.