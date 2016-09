"Kalle, mitu päeva on aastas?"

"Seitse."

"Ei. Nädalas on seitse päeva, aga mitu päeva on aastas?"

"Seitse."

"Mõtle hästi järele, Kalle. Ma küsisin mitu päeva on AASTAS."

"Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev ja pühapäev… Rohkem ma ei tea," vastab Kalle solvunult.