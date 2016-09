Inimohvreid ega vigastatuid ei ole ning osal migrantidel on lubatud juba laagrisse naasta, kuid suur osa inimesi peab nüüd magama lageda taeva all.

Pole teada, kuidas tulekahju puhkes või kas tegemist oli süütamisega, kuid üks abitöötaja on öelnud, et põleng algas pärast vaidlust toidu pärast.

Kreeka uudisteagentuuri ANA teatel muutusid Lesbose migrandid rahutuks eile, kui läks liikvele kuuldus, et suur hulk migrante deporteeritakse Türgisse. Kardetakse ka, et neid saadetakse tagasi kodumaale.

ÜRO andmetel on Lesbosel praegu umbes 5600 migranti, saarel on aga võimalust vastu võtta vaid 3600 migranti.

Lesbosel on ootel Kreekalt varjupaigataotlejad – need, kellele asüüli antakse, toimetatakse Kreeka mandrile, teised aga saadetakse tagasi sinna, kust nad tulid. See protseduur on osa Euroopa Liidu ja Türgi vahelisest lepingust, mis sõlmiti tänavu märtsis.