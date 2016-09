George Clooney abikaasa Amal Clooney esindab kohtus ISISe ohvrit.

Liibanoni päritolu inimõiguste advokaat rääkis USA telesaates “Today”, et pidas enne Nadia Muradi esindajaks asumist nõu ka oma näitlejast mehega, sest ISISega võitlemine võib Amali elu ohtu seada. “Oleme sellega kaasnevatest riskidest teadlikud.”

Nadia oli 19aastane, kui ISISe liikmed ta vangistasid ning oma seksiorjaks sundisid. Terroriorganisatsioon tappis nii tema ema kui ka kuus venda. Noorel naisel õnnestus pärast kolmekuulist orjust põgeneda.

“Mul on häbi, et me jätame inimestena nad oma mures üksi,” ütles Amal Clooney. “On šokeeriv kuulda, mida ISIS on tüdrukutega, isegi 11-12aastaste tüdrukutega teinud.” Tema sõnul tuleb terroriorganisatsiooni toorus paljastada. Üks võimalus selleks on kaevata ISIS kohtusse, et neil tuleks oma tegude eest vastutada.