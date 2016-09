Kaitseminister Hannes Hanso külastas Norras Rena sõjaväebaasi, kus Norra maaväe staabiülem brigaadikindral Ingrid Gjerde andis põhjaliku ülevaate Norra maaväe arenguplaanidest ja naiste ajateenistusest Norras.



Renas teenivad Norra naisohvitserid ja ajateenijad tutvustasid minister Hansole Norra sooneutraalset ajateenistust ning viimaste kümnendite muutusi Norra ühiskonna hoiakutes, mis viisid kohustusliku ajateenistuse kehtestamiseni naistele.



„Norra kolme aastakümne pikkune, järjekindel ja terviklik lähenemine võrdõiguslikkuse saavutamisel naiste sõjalisse riigikaitsesse kaasamisel on olnud muljeavaldav,“ ütles Hanso pärast kohtumisi. „Võrdsete võimaluste loomine naistele riigikaitses osalemiseks väärib ka Eestis võimalikult laiapindset arutelu.“



Kaitseminister Hanso sõnul ei ole Eestis täna ilmselt põhjust veel arutada naiste kohustuslikule ajateenistusele üleminekut, nagu see on Norras, sest norrakad on käinud pika arengutee võrdõiguslikkuse saavutamiseks.



„Naiste osa riigikaitses peab aga Eestis kindlasti kasvama,“ ütles kaitseminister Hanso. „Meil on sisuliselt pool elanikkonnast, kes ei ole riigikaitsesse piisavalt kaasatud. See peaks kindlasti muutuma.“



Kaitseminister kohtus ka Norra eriväelastega, kes rääkisid Eesti delegatsioonile, kuidas Norra ajateenijad läbivad eriväelaste väljaõppe.



Täna kohtub kaitseminister Hanso Oslos Norra kaitseministri Ine Eriksen Soreidega ja peab julgeolekupoliitilisi kõnelusi.