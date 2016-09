Valus ja kaotuses vanemad hoiavad leinas oma pisikest beebit, kes suri tund pärast sündimist.

Fotodel on Hayley Rice ja Kevin Martin hoidmas oma hinnalist aaret - Sydney Martinit, vahendab Mirror.

Nad teadsid, et neil on vaid loetud hetked, et olla koos oma lapsega. Nende ämmaemand viis paari kokku heategevusorganisatsiooniga, kes aitas neil sellest lühikesest ajast võtta viimast.