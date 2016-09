Supermodell Kate Moss asutas isikliku modelliagentuuri, kuid ei otsi sinna ilusaid inimesi.

Ligi 30 aastat moemaailmas laineid löönud briti kaunitar lahkus tänavu Stormi-nimelisest agentuurist, mis oli ta 14aastasena avastanud.

42aastane Moss rääkis väljaandele Business of Fashion, et ei otsi oma uude agentuuri ilusaid inimesi. “Tahan luua tähti,” on ta ambitsioonikas. “Tahan keskenduda pigem inimeste karjääri juhtimisele kui lihtsalt modelliagentuuri pidamisele. Tahan selliseid inimesi, kes oskavad laulda ja tantsida ja näidelda.”