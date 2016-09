Sotsiaalministeerium on otsustanud lisada 2018. aastast riiklikku immuniseerimiskavva tütarlaste vaktsineerimise inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu.

See tähendab, et see vähki ära hoidev samm tehakse noortele tasuta kättesaadavaks. Teatavasti põhjustab HPV emakakaelavähki ja ehkki sellevastane vaktsiin on juba mõnda aega olemas, jääb suurel enamikul lapsevanematel – vaktsineeritavate siht­rühm on 12–14-aastased tütarlapsed – see tütrele võimaldamata, sest üsna kalli vaktsiini eest tuleb ise maksta.

Kuigi emakakaelavähki saab peale vaktsineerimise ära hoida ka ennetava kontrolli ja uuringutega ning juba kümme aastat on vormiliselt tehtud selle sõel­uuringut, on Eesti sellesse haigestumuse poolest Euroopas esireas. Viimastel aastatel on avastatud ligi 200 uut emakakaelavähi esmajuhtumit aastas, veel suurem hulk naisi põeb vähieelseid muutusi.

