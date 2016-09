Elena on klassikaline selgeltnägija, kes näeb ennustuslikke unenägusid. Juba lapsepõlves tajus Elena, et tema unenäod lähevad täide ja ema ütles talle seetõttu, et hoia need enda teada, muidu peetakse hulluks. Elena on end esoteerika vallas palju täiendanud ja arendanud ning võtab oma kabinetis ka hädalisi vastu, kellel elumuredes ja rasketes valikutes on selgeltnägija tuge vaja.