Valitseva vormel 1 maailmameistri Lewis Hamiltoni hooaeg meenutab Ameerika mägesid. Hooaja lõpuni on jäänud kuus etappi ning britti ootab kolmanda järjestikuse MM-tiitli nimel ees keeruline, aga kahtlemata väga põnev võitlus.

Juuli lõpus noppis Hamilton kuuenda etapivõidu seitsme Grand Prix jooksul, kusjuures triumfi tegi eriti magusaks asukoht – esikoht tuli tiimikaaslase ja suurima rivaali Nico Rosbergi kodurajal Hockenheimis. MM-sarja üldarvestuses tõusis Hamilton 19 punktiga sakslase ette, mis on jõulises kontrastis mai keskpaiga seisuga, kui juhtis Rosberg. Koguni 43 punktiga.

Nüüd on aga käes septembri keskpaik. Vormel 1 MM-sarja suvepuhkusele on järgnenud kolm võidusõitu. Hamilton ei jõudnud ei Belgias, Itaalias ega Singapuris esikoha lähedalegi, aga Rosberg pani kõik need sõidud kinni. Vaekausid on jällegi muutunud – MM-sarja juhib 8 punktiga Rosberg.