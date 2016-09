Et keskkonna ja elustiili muutuste tõttu esineb eestimaalastel üha enam nahaprobleeme, saab nüüdsest BENU apteekidest nõustamist ka nahaprobleemide osas.

“Erinevad nahaprobleemid on nii kogu Euroopas kui Eestis muutunud üha sagedasemaks. Lisaks tavapärastele naha kuivuse ja tundlikkuse muredele esineb üha sagedamini ka tõsiseid haiguseid nagu akne, atoopiline dermatiit või rosaatsea. Kui varem oli akne pigem teismeliste mure, siis nüüd on ligi 40 protsenti täisealistest inimestest sellega kimpus,” põhjendas uue nõustamisteenuse vajalikkust BENU apteegiteenuste arendusjuht Maria Otsa.



Erinevate dermatoloogiliste probleemide lahendamiseks, leevendamiseks ning abivajajate professionaalseks nõustamiseks on BENU koostöös dermatoloogidega spetsiaalselt välja koolitanud apteekrid üle Eesti. Kokku on pooleaastase erikoolituse saanud nahahooldusekspertidega apteeke üle Eesti 14.



“Sageli pöörduvad inimesed esmalt oma muredega just apteekri poole, kuna see on mugav ja kiire. Seega on ka vajadus professionaalse abi järele üha kasvanud ning apteekrid on pädevad lisaks sobivate nahahooldustoodete soovitamisele vajadusel andma nõu nii probleemide ennetamise kui ka pikemate ravikuuride toetamise osas,” lausus Maria Otsa. “Samuti oskavad apteekrid ära näha olukorrad, kus abivajaja tuleb kiiresti arsti juurde suunata ning tõsisema raviga alustada.”



Uue nõustamisteenuse pakkumisega laiendas BENU ka nahahoolduse ja –ravi toodete valikut. “Nüüdsest on meie apteekides veelgi laiem sortiment kvaliteetseid nahahooldustooteid, mille hulka lisasime värskelt ka laia valiku Prantsusmaa apteegikosmeetikasarja La Roche Posay tooteid,” sõnas apteegiteenuste arendusjuht. “Tootesari on läbinud väga põhjalikud kliinilised testid ning erinevad tooted on suunatud just probleemse naha hoolduseks näiteks rosaatsea, atoopilise dermatiidi või akne korral.”



Uue nõustamisteenuse alustamise raames uuris BENU ka oma klientidelt, millised on enimlevinud nahaprobleemid ning millist nahahoolduse nõustamisteenust oodatakse. Sotsiaalmeedia küsitluses osalenud 245 inimesest tõi üle 50% välja naha kuivusega seotud mured, 20% vastanutest mainis akne probleeme ning alla 10% nimetasid kuperroosat, rosaatseat, atoopilist dermatiiti ja teisi tõsisemaid probleeme. Apteekritelt oodatakse enim just abi sobivate toodete väljavalimisel ning nõuandeid õigeks nahahoolduseks.