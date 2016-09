Jäär Väärtused võivad olla mõnes mõttes olulisemad. Seda nii heas kui ka halvas võtmes. Tähtis on see, kuidas sa midagi kasutad. Paljud suhted nõuavad sinu käest rohkem, kui sooviksid.

Vähk Rõhk langeb meeskonnatööle või kollektiivsele tegevusele. Kaks pead on ikka kaks pead – see vana tarkus võib tuletada täna ennast meeldival viisil meelde. Kuid kaks pead võivad ka vaidlema minna.

Lõvi On soodne aeg oluliste projektide käivitamiseks ja uute pikaajaliste eesmärkide püstitamiseks. Nüüd alguse saanud asjad on püsivad. Samas ürita minevikust rohkem lahti lasta.

Neitsi Tajud avarust ja vabadust enda ümber. See tekitab sisemise elevuse, mida saad suurepäraselt ära kasutada näiteks loomingus. Soositud on vaimse sisuga suhted, näiteks mõttekaaslastega.

Skorpion Juhul, kui sul pole kindlat partnerit, siis vaata rohkem ringi – nimelt on nüüd võimalik, et kohtud ootamatult inimesega, kes vastab suurepäraselt su ootustele ja lootustele.

Ambur Kui sul on olnud probleeme tervisega, siis tasuks nüüd olukorra parandamiseks midagi ette võtta. Hea päev ravikuuri alustamiseks ja näiteks suitsetamise mahajätmiseks.