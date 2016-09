"Doktor, minu naine ütleb, et ma olen segane, aga mul on skleroos ja pole und!"

"Ärge ärrituge, see viga on paljudel. Kas te ei jää õhtul magama, või ärkate liiga vara?"

"Saate aru, ma lähen öösel WC-sse, aga pärast seda ei saa magada ja vähkren kogu öö."

"Milles teie skleroos avaldub?"

"Ma unustan WC-st välja tulla!"