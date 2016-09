Kolmapäeval kõrgrõhuala Soome ja Skandinaavia kohal püsib. Samal ajal asub Musta mere äärest põhja poole teele uus madalrõhkkond, mille loodeserv sirutub õhtuks ka Eestini. Öö on valdavalt sajuta, kuid päeval sajab kohati nõrka vihma (saju tõenäosus 50 ja Kagu-Eestis 75 protsenti). Puhub mõõdukas kirde- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 3..9, rannikul kuni 12, maapinnal võib kohati langeda nulli lähedale, päeval 12..16 kraadi.

Neljapäevaks liigub madalrõhuala kese Eestile lähemale ja surub kõrgrõhuala serva Soome kohale. Öösel on väike vihmavõimalus, kuid päeval tõuseb saju tõenäosus 90 protsendini, väiksem on sajutõenäosus Lääne-Eestis. Kirde- ja põhjatuul tugevneb päeval rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 2..8, rannikul kuni 12, maapinnal võib kohati langeda nulli lähedale, päeval 11..15 kraadi.

Pühapäev on üleminekuaeg. Venemaa madalrõhkkond laguneb, kuid Norra merelt sirutub Läänemerele uue ja võimsa madalrõhkkonna kaguserv. Kohati sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Lääne- ja Põhja-Eestis. Tuul pöördub päeval lõunakaarde ja on valdavalt nõrk. Õhutemperatuur on öösel 1..7, rannikul kohati kuni 11, maapinnal kohati 0..-2, päeval 11..15 kraadi.