Valimiskogu sooline koosseis tõestab naiste tõrjumist tippu pürgimisel.

Presidenti valiva valimiskogu koosseisust moodustavad naised alla neljandiku. Liia Hänni ja Liisa Pakosta leiavad, et see tõestab, et naised ei jõua Eesti ühiskonnas kuigi kõrgele. "Põhjamaades poleks selline esinduskogu võimalik," väidab Hänni.

Valimiskokku kuulub 335 liiget (neist 101 kuulub ka riigikokku). Neist 256 on mehed ja 79 naised. Kiire arvutus näitab, et viimaseid on 23,6 protsenti.

Üks praeguse põhiseaduse koostajaid, ekspoliitik Liia Hänni tõstatas Facebookis teema, et presidenti valib liiga vähe naisi.