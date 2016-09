Räppar Beebilõust avaldas pildijagamiskeskkonnas Instagram mitu autos jäädvustatud videot, kus seesama auto rekka’dest mööda sõites ülisuurt kiirust arendas. "Iseküsimus on, kas sellist hälbelist käitumist saab ravida menetlusega," nendib politsei.

Näiteks on ühes klipis näha, et sõiduki kiiruseks on lausa 265 km/h. "Piirkiirus on kilpkonnadele," ütleb Beebilõust, kodanikunimega Andrus Elbing sotsiaalmeedias spidomeetri näitu kommenteerides.

265 KM/H: «Piirkiirus on kilpkonnadele,» kommenteerib Beebilõust oma auto spidomeetrinäitu. (Instagram)

Näib, et räppar midagi ei kahetse. Nimelt läkitas mees Publikule huvi tundmise eest sõnumi: "FO. (fuck off ehk käi kuradile – toim) Delfi, mis kuradi enam kui 200kmh, 265 raisk."

Kui tegu oleks Saksamaa kiirteedega, kus kiirusepiiranguid pole, võiks sellise arutu sõidu peale vaid pead vangutada. Sellele viitab ka Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.