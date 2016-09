"Ma võin kinnitada, tuginedes – ma ei ütle, missugustele – teatud andmetele, et meil on organiseeritud viies kolonn , umbes 5000 hästi organiseeritud ja välja õpetatud noort meest, kes osalevad mitmesugustes laskeklubides, paintball’i klubides, jahiseltsides ja muudes sellistes.

Eestis 5000 hästi organiseeritud ja välja õpetatud vene rahvusest noort meest, kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Presidendivalimisteks valmistuva Mart Helme ( EKRE ) väitel on

Kellel on brigadirid, kes käivad harjutamas küll Männiku karjääris ja muudes kohtades ja kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga," teatas Helme Vikerraadio saates "Reporteritund".

Seoses presidendivalimistega ütles Helme, et mürki ta "millegi peale võtma ei hakka, välja arvatud see, et minu kandidatuur seatakse üles".