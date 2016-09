ETTEVAATUST: Facebookis ringleb salakaval viirus! ()

Facebookis hakkas täna liikuma intrigeeriva sisuga viirus, mis paneb paljud uudishimulikud sinna peale klikkima.

Facebookis ringlev tekst on järgmine. "Tõesti selle pärast mulle !!!! Pärast kuulujutud mind Ma eelistan, et selgitada asja ise! Jah, ma tegin pilte ja paar videod alasti mind ! Ma ei tea, kuidas mõned neist on suutnud olla ja pööra neid Facebook... Nii et ma kurat kõik ja ma olen uhke ! Uudishimulik siin on mõned fotod ja videod."

Selle huvitava, kuid vigases eesti keeles oleva teksti juures on link, millele klikkide kohe kindlasti ei maksa, kuid nagu näha, pole paljud uudishimust võitu saanud.