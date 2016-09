Postimehe teatel otsustas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatus täna õhtul koos erakonna valijameestega toetada presidendivalimiste esimeses voorus valimiskogus Marina Kaljuranda.

Marina Kaljurand teatas seejärel oma avalduses, et toetus annab kindlust jätkata seismist selle eest, et tulevikus tunneksid ennast Eestis hästi kõik, kes Eesti riigist hoolivad, sõltumata sellest, kas nad elavad Kihnul või Koerus, maal või linnas, on eestlased või venelased, noored või vanad.

"Kutsun kõiki sotsiaaldemokraatidest valijamehi liituma minu valijameeste ja toetajate meeskonnaga, et rahva arvamusest saaks 24. septembril valimiskogu enamuse arvamus. Luban seda usalduskrediiti, mis mulle antud on, kasutada õiglaselt ja erapooletult," teatas Kaljurand.