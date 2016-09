Häkkerirühmitus "Fancy Bears" lekitas järjekordselt Rahvusvahelise Antidopingu (WADA) andmeid, kust tuleb välja, et keelatuid aineid on teiste seas kasutanud ka Mo Farah.

Neljandas avaldatud dokumendis on lisaks neljakordsele olümpiavõitjale välja toodud ka Hispaania tennisist Rafel Nadal. Samuti on nimekirjas Rio olümpiamängude hõbemedalist Ungari ujuja Laszlo Cseh.

Endine maailma esireket ja praegune neljas on keelatud ainetest kasutanud beetametasooni ja kortikotropiini. Farahi nimekiri on veidi pikem, muude ainete seas on britt ka tarvitanud morfiini. Ungarlane on patustanud formoterooli kasutamisega.

Huvitavamatest nimedest on andmed avaldatud ka Golfi olümpiavõitja Justin Rose´i kohta. Samuti on välja toodud Nikolaj Novosjolovi konkurent prantslane Gauthier Grumier, kes Rios tuli individuaalvõistlusel pronksile ning meeskonnaga kullale. Vaata täispikka nimekirja siit!