Ajaloolase ja publitsisti Igor Kopõtini sõnul on igasugune ksenofoobia külvamine 21. sajandil absurd ning kui keegi esindab viiendat kolonni, siis justnimelt Mart Helme ja EKRE, kelle sõnavõtte kasutab idanaaber näitamaks, et Eesti tegutseb venevastane paremäärmuslik erakond.

"Ma võin kinnitada, tuginedes – ma ei ütle, missugustele – teatud andmetele, et meil on organiseeritud viies kolonn, umbes 5000 hästi organiseeritud ja väljaõpetatud noort meest, kes osalevad mitmesugustes laskeklubides, paintball'i klubides, jahiseltsides ja muudes sellistes. Kellel on brigadirid, kes käivad harjutamas küll Männiku karjääris ja muudes kohtades ja kes on mobiliseeritavad Eesti riigi vastu väga lühikese ajaga," teatas Helme Vikerraadio saates "Reporteritund"

Publitsist Igor Kopõtin oli aga Helme arvamise suhtes kriitiline. "Peaks alustama sellest, et tulevane president peaks olema see inimene, kes suudab ühendada erinevad kogukonnad, mitte neid lõhestada. Muidugi ei saa välistada, et Eestis on noormehi, kes käivad ennast treenimas ja kes võivad tulevikus liituda separatistliku liikumisega, kuid selle uurimine on kaitsepolitsei pädevuses," rääkis ta.

Kopõtini sõnul peaksime tänapäeval olema üle vastandamispoliitikast, kuid ikka on Eestis poliitilisi jõude, mis koguvad populaarsust vene ja eesti kogukondade omavahelise vastandamisega.

"Tegelikult peaks aru saama, et igasugune ksenofoobia külvamine 21. sajandil on absurd ning ohtlik ja kui rääkida viiendast kolonnist, siis Mart Helme ja EKRE esindavad antud juhul viiendat kolonni, kuna nende sõnavõtte kasutab meie idanaabe näitamaks, et Eestis tegutseb venevastane paremäärmuslik erakond," ütles Kopõtin.