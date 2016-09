"Neid hetki, kus ma mõtlen, et jätaks teletöö, on olnud päris palju. Ma arvan, et 60 protsenti neist jäävad sellesse aega, kui olin TV3 pressiesindaja. Ma olen vahel ikka nutnud ka," paljastab telenägu Annely Adermann, kes on olnud telekanalis ametis päris algusest peale.

Nädalavahetusel pidas TV3 20. sünnipäeva, ehkki tegevust alustati juba 1996. aasta jaanuaris. Toona märtsikuus liitus TV3ga ilmateadustaja ja uudisteankruna tuntud nüüdne "Seitsmeste uudiste" produtsent Annely Adermann. "Olin sellel esimesel päeval juhuslikult saatepäeva diktor.

AASTAL 2004: Annely TV3 eetris ilmauudiseid edastamas. (Tiina Kõrtsini)

Ülemus tuli ja ütles, et teadustan saatepäeva sisse järgmiste sõnadega: "Tere õhtust, kallid televaatajad, TV3 alustab saateõhtut." Nii ma siis tegingi," meenutab Annely esimest tööpäeva.

Staaride tujud on ahastusse ajanud