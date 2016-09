Võrus jätkusid täna Moonika Siimetsa esimese täispika mängufilmi "Seltsimees laps" võtted. Suurde massistseeni tulid täna Võrru kokku 230 inimest üle Eesti, et anda oma panus juubelifilmi sündi.

Leelo Tungla raamatutel "Seltsimees laps" ning "Samet ja saepuru" põhinev film valmib Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks. Juubelifilmis osalevad lisaks professionaalsetele näitlejatele ka sajad vabatahtlikud, vahendas ERR uudisteportaal.

"Tuli pakkumine ja kui on võmalus panna panus Eesti juubelisse, siis miks mitte. Hommikul oli sääne kõhe tunne, kõik on võõrad, aga nüüd on kõik sõbraks saanud juba ja elad nagu, satud sinna 1950. aastatesse, et elad nagu seal," kirjeldas vabatahtlik Võru näitleja Meelis Tammsalu.

Võtted jätkuvad kuni järgmise aasta suveni.