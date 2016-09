Rootsi teatas 9. septembril avaldatud kaitseraportis, et Venemaa on ainus lähipiirkonnariik, mis võib kujutada naabritele sõjalist ohtu.

Rünnakut Rootsile peeti siiski ebatõenäoliseks. Samas hoiatati, et Rootsi võidakse tõmmata konflikti juhul, kui Venemaa ja Balti riikide vahel peaks puhkema sõda.

Vaid mõni päev hiljem teatas Rootsi kaitseväe juhataja, et Läänemeres asuvale Ojamaa (Gotlandi) saarele jääb alaliselt 150meheline sõjaväeüksus, mis läks sinna õppustele.

Eile kirjutas ajaleht Dagens Nyheter, et otsus Ojamaale sõjaväeüksuse paigutamiseks langetati salajaste luureandmete põhjal. Need viitavad, et Venemaa poolt lähtuv oht on suurenenud ja riigi julgeolekuolukord halvenenud.