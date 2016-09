Maailmas elab praegu 7,5 miljardit inimest, kuid 50% tõenäosusega kaob inimkond juba 2290. aastaks. 2710. aastaks kasvab selle tõenäosus koguni 95%ni, leiavad Kanada uurimisinstituudi BCA Research teadlased.

Inimkonnal on halvimal juhul jäänud elada veel vaid 274 aastat, kui uskuda Kanadas Montrealis tegutseva uurimisinstituudi BCA Research teadlaste ennustust. See on väga lühike aeg, kui arvestada, et inimesed on Maal elanud juba umbes kolm miljonit aastat.

Uurimuse üks autoreid, BCA Researchi peastrateeg, tuntud investeerimispanga Goldman Sachs endine ökonomist Peter Perezin tunnistab, et see on pelgalt mõttemäng, kuid seda ei tasuks siiski alahinnata.