"Pärast suurt söömaaega aitab ta mul end ümber pöörata, sest mu magu on sedavõrd täis, et ma ei suuda seda üksi teha," ütles maailma kõige paksema naise tiitlist unistav Monica.

Ta töötab praegu XXL-modellina. Monica produtseerib videoid ja söömisfetišistid saavad tema toitmist jälgida läbi veebikaamera. Tal on internetis juba 20 000 fänni.

"See on meie kahe seksuaalfantaasia ja me räägime sellest palju," ütles ülekaaluline Monica ajalehele Daily Mail. Tema suur unistus on saada umbes viie aasta pärast Sidist täielikult sõltuvaks.

Teisisõnu, tema lebaks ainult voodis ja Sid toidaks teda. Mis puutub tualetti, siis oleks see otse voodi all ja Sid tühjendaks seda korrapäraselt.

Monica rääkis hiljutises intervjuus, et soovib saada ka last. Paraku ütles arst, et ta peab rasedaks jäämise nimel võtma kõigepealt kaalus alla.

Nii arutlebki Monica praegu selle üle, kas võtta esmalt siiski pisut kaalus alla, saada laps ning hakata seejärel taas kaalus juurde võtma.