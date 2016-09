Briti kõmulehe The Sun andmetel veetis Manchester Unitedi mängija Antonio Valencia vaid mõned tunnid peale derbi kaotust Unitedile kohalikus hotellis aega norralasest medõe Sophie Vagsaeteriga.

Kõnekas on juhtum sellepärast, et ekuadorlane on abielus olnud juba 12 aastat. Samuti on Valenciate perekonnas kasvamas 10-aastane tütar Domenica.

Vagsaeter saabus Manchesteri päev enne Unitedi ning City vahelist kohtumist. Valencia siirdus järgmisel päeval väidetavalt kohe peale mängu hotelli lohutust otsima.

Teadaolevalt meelitas 31-aastane kaitsja 24-aastast norralast Instagramis, kus ta neiu piltidest elevusse sattus. Kuivõrd medõe näol oli tegemist Unitedi fänniga, ei olnud Valencial neiut raske nõusse saada.

31-aastane paremkaitsja mängis 1:2 kaotusmängus Manchester City´le kõik 90 minutit.