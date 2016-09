Esmaspäeva hommikul tegi Raadio 2 hommikuprogrammis oma debüüdi uus saatejuht, Eesti Ekspressi ajakirjanik Dannar Leitmaa, kelle kaassaatejuhi nimi hoiab Raadio 2 veel saladuses, kuid Õhtulehe andmetel hakkab tema kaaslaseks olema Karl-Andreas Kalmet.

Uus hommikuprogrammi duo astub koos kuulajate ette 3. oktoobri hommikul, seni on Dannari kaaslaseks "Suvehommiku" saatejuht Triin Tähnas, teatas Menu.

Rääkides oma tulevastest plaanidest ja uuendustest R2 hommikuprogrammis, lubas Dannar, et ansambel Põhja-Tallinn eetris enam tihti ei kõla, kuid tegelikult on praegu veel käimas proovisaated ja kõik pole paika pandud.

"Mida ma saan öelda, et eks saade algab sellega, et tulevad uudised ja siis laul ja siis me räägime," muigas uus saatejuht.