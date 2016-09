Tervishoiutöötajate streigi sõnum on lihtne: kui praegu jääb patsient seoses meeleavaldusega arstiabist ilma üheks tunniks, siis tulevikus, kui tervishoidu raha juurde ei tule, võib seda abi oodata päevi või isegi kuid. Õigemini on juba praegu liiga palju neid, kes ootavad eriarsti jutule pääsemist nii kaua, et vajadusest lisauuringute järele saab krooniline haigus, mis nõuab nii haigekassalt kui ka patsiendilt oluliselt suuremaid kulutusi kui siis, kui tõvele oleks kohe jaole saadud.

Ei saa aga öelda, et arstid-õed oleksid selle võitluse ainult patsientide heaolu nimel ette võtnud – tervishoiutöötajate palgaläbirääkimised on veninud aastapikkuseks ja jõudnud riikliku lepitajani. Selge, et kui raha juurde ei tule, peavad meedikud iga-aastasest tahetud kümneprotsendilisest palgatõusust suu puhtaks pühkima. Kuna tööjõukulud hammustavad haiglate eelarvest suurima tüki, on kiusatus suur kärpida just sealt. Otsustajail on vaja kirurgi täpsust, et meedikuid kokkuhoiupoliitikaga mitte piiri taha ehmatada, ent kokku ei saa leppida ka üle jõu käivas palgakasvus. Meedikute palgatõus peab olema mõistlikus vahekorras üldise palgakasvuga ega saa olla sõltumatu riigi majanduse olukorrast.

Kui arstide streikimisisu ei näi kunagi otsa saavat ja raviraha on nii vähe, et arstiabi osutamise asemel tuleb patsient koju infarkti ootama saata, siis tuleb küsida, mis on tervishoiusüsteemis valesti läinud. Praegu haigekassa eelarvest vigu otsivad (ja eelarve kinnitanud nõukogu laua taga istunud) poliitikud peaksid endalegi otsa vaatama ja tunnistama, et valearvestust pole teinud mitte ainult haigekassa, vaid nemadki – vananev rahvastik vajab paratamatult rohkem ja kallimat ravi.

Sel nädalal peaks selguma, milline on valitsuse plaan haigekassa ülekuludega toime tulemiseks, ent fookus peab olema laiem kui vaid haigekassa eelarveaugu lappimine näiteks sünnitus- ja haigushüvitisele lae seadmisega. Arutelu väärib seegi, kas tervishoiu praegune rahastamine maksude kaudu on optimaalne ja kuivõrd mõistlik oli Reformierakonna valimislubadus langetada sotsiaalmaksu.