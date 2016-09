Õhtuleht ja Kadarbiku korraldasid katse, et selgitada välja, milline tervislikest värskelt pressitud mahladest on kõige maitsvam.

Kadarbiku peamiseks missiooniks on tervislike toitumisharjumuste kujundamine läbi kogu oma tegevuse alates köögiviljakasvatusest naturaalsete mahlade tootmiseni.

Mahlade tootmisel kasutatakse külmpressimise meetodit ning madalal temperatuuril pastöriseerimist. See tagab kõigi vitamiinide ning kasulike toitainete säilimise mahlas. Mahlade valmistamisel ei kasutata mitte mingisuguseid lisa- ega säilitusaineid – kõik, mis mahlas sees, tuleb puhtalt loodusest.

Tahke toidu seedimiseks kulub palju aega ja energiat, mahlu aga omastab organism tunduvalt kiiremini. Pealegi on juurviljades palju kiudaineid, mida seedemahlad ei lõhusta.

Toitumisteadlased on väitnud, et igapäevasel toidulaual peaks kehakaalu 50 kg kohta olema 1 kg jagu värskeid köögivilju. Porgandit-kapsast-kaalikat toorelt närides on seda küllalt tüütu saavutada, neist valmistatud mahlu juues saab vajaliku koguse aga hoopis lihtsamalt kätte!

Mahlu hindasid üheksa inimest neljapallisüsteemis - kõige enam meeldinu sai neli punkti ja kõige vähem meeldinu ühe. Seega oli maksimaalne punktide arv 36.

Õun-sidrun-piparmünt - 33 punkti

- Mõnus hapukas, pole liiga magus.

- Ma arvan, et eriti hea oleks see jääga.

- Minule meenutab see lõhn lapsepõlve. Täpselt sellise lõhnaga oli vanaema piparmündipeenar.

- Sellise suure pudeli võib leida ka minu külmkapist. Juba mõnda aega nii.

- Ma jooksin seda hea meelega mõne tervisliku söögi peale.

- Piparmündi, sidruni ja õuna kokku panemisel tekib huvitab maitsete kombinatsioon.

- Väga mõnusalt värske lõhn ja maitse pikendatud piparmündiga. Vaieldamatu lemmik.

- Seda oleks väga hea juua mulliveega.

- Sobib hästi kuumal suvepäeval.

(Alar Truu)

Apelsin-õun - 24 punkti

- Maitse pole väga tugev. Õun annab omamoodi maitse.. justkui oleks see veega lahjendatud apelsinimahl. Aga see pole halb.

- Apelsin domineerib. Minu maitsele veidi liiga magus. Ideaalne aga magusasõpradele.

- Sobib sellele, kes eelistab klassikalisi maitseid ja ei soovi katsetada.

- Proovitutest minu lemmik. Selge ja konkreetne maitse.

- Seda oleks väga hea juua mulliveega.

- Domineerib apelsinimaitse, aga järelmaitsena on tunda õuna.

(Alar Truu)

Avokaado-õun-kurk-spinat-pirn - 20 punkti

- Hea ja mahe. Ükski maitse ei domineeri liialt.

- Ei ole liiga magus.

- Sellel on kurgimaitse!

- Kreemine ja mõnusa konsistentsiga.

- Väga hea, et lõpuks on Eestis tervislik ja maitsev avokaadomahl.

- Kõige põnevam mahl. Üllatas positiivselt.

- Avokaadot on eriti hästi tunda.

(Alar Truu)

Kurk-seller-spinat - 16 punkti

- Minu jaoks veidi liiga magus, aga muidu joodav.

- Lõhn on väga värske.

- Joogi värv on huvitav.

- Spinat mulle meeldib. Tugevdab immuunsust, aga kahjuks enamikele see ei istu. Aga selles mahlas on spinat hästi ära peidetud ja kohe tunda polegi.