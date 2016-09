Dieves vaidlustas otsuse kohtus, sest see kaasus sümboliseerib ühiskondliku vabaduse proovikivi. Sellest, millise lahenduse kaasus saab, nähtub, kas ka Eesti ühiskond on samm-sammult alistumas poliitilise korrektsuse diktatuurile.

Direktor Raigo Prants heitis Dievest vallandades talle ennekõike ette seda, et artiklis „Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!“ esitatud seisukohad võivad osutuda naisterahvastele solvavaks ja alandavaks ning et need ei ühti Järva-Jaani gümnaasiumi väärtushinnangute ja hoiakutega. Kuigi direktor on hiljem püüdnud selgitada, nagu olnuks Dievese artikkel vallandamisel vaid kõrvalise tähtsusega, nähtub nii vallandamiskäskkirjast kui ka juhtumi asjaoludest vastupidine.

Olles aidanud Dievesel koostada kaebust nii võrdse kohtlemise volinikule kui ka töövaidluskomisjonile, lähtusin usust, et need institutsioonid juhinduvad lahenduse poole püüeldes õigluse ja õiguse põhimõtetest. Paraku pean tunnistama, et eksisin. Võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta küll tunnistas, et Dievese vallandamine ei olnud kooskõlas võrdse kohtlemise ja mitte-diskrimineerimise põhimõtetega, ent samas pühendas ta peamise osa oma arvamusest hoopis sellele, et väita, nagu poleks Dieves siiski tohtinud ajaleheartiklis selliseid seisukohti väljendada. Koolide ühiskonnaõpetuse õpetajate suhtes kehtivat Pakosta sõnul eeldus, et nad on “valmis isiklikke veendumusi õppetööks vajalike veendumuste raamidesse mahutama”.

Sarnast seisukohta rõhutas ka haridus- ja teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver, kes andis mõista, nagu oleks Dievese artikkel vastuolus õpetaja ametieetika ja õppekavaga ning sotsiaalainete õppe- ja kasvatuseesmärkidega. Töövaidluskomisjoni otsus toetub otseselt neile hinnangutele. Oluline on tähele panna institutsioonide ühist seisukohta, et ideoloogiliselt n-ö valede seisukohtadega, st konservatiivsete vaadetega inimesed ei tohikski kooliõpetajana töötada.

Vaidluse kõige olulisemaks punktiks sai aga küsimus, kas Dieves võis artiklit avaldades nimetada ennast õpetajaks. Töövaidluskomisjoni hinnangul tohtinuks Dieves arvamusartiklis oma seisukohti väljendada, kui ta teinuks seda lihtsalt kodanikuna. Samas nõustus komisjon koolidirektori väitega, et Dieves ei oleks tohtinud artiklit allkirjastades märkida oma ametiks “kooliõpetaja”.

Töövaidluskomisjoni seisukoht, et kui Dieves märkis ära oma kutse, siis pidanuks ta end väljendama ka selle ameti kutsestandardite, kutse-eetika ja riiklikus õppeprogrammis väljendatud alusväärtuste kandjana ning saama arvamuse väljendamiseks ka direktori loa, on aga mitmes mõttes problemaatiline. Ei ole sugugi selge, kas Dievese artikkel on üldse riiklike õppekavadega vastuolus, sest selles ei ole väljendatud vähimalgi määral vastuseisu meeste ja naiste võrdsete õiguste põhimõttele. Ent mis veelgi olulisem: eeldus, nagu peaks kooliõpetajad mitte ainult oma ametiülesandeid täites, vaid ka ühiskondlikus arutelus osaledes väljendama üksnes riiklike õppekavadega määratud seisukohti ning saama selleks eelnevalt ka koolidirektori nõusoleku, on täiesti äraspidine ning veendumuste- ja sõnavabadust lubamatult riivav.

Dieves ei maininud artiklis seotust Järva-Jaani gümnaasiumiga ega püüdnud ka väljendada kooli seisukohti. Nagu Dieves on selgitanud, lähtus ta artiklit kirjutades eeldusest, et Eesti vabariigis ka tegelikult kehtivad põhiseaduses ja teistes seadustes sätestatud garantiid veendumuste- ja sõnavabaduse suhtes – ennekõike põhiseaduse paragrahvis 45 kirja pandud igaühe õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil.

Seejuures on Dieves õppinud Tartu ülikoolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, omandanud vastava kutse ja ka töötanud sellel kutsealal, mistõttu on tal oma kutseala esindajana vääramatu õigus ühiskondlikus diskussioonis osaledes öelda enese kohta “kooliõpetaja”. Direktoril, seevastu, pole mingit õigust keelata õpetajatel ühiskondlikus arutelus osaledes oma kutset mainida.

Ideoloogiline diktatuur

Dievese juhtum peaks panema häirekellad helisema kõigil sõnavabadust hindavatel inimestel ja organisatsioonidel. Dievese artikliga ei pruugi nõustuda, aga sõna- ja veendumustevabadust austavas ühiskonnas peaks olema elementaarne nii see, et inimestel võivad olla eri veendumused ja seisukohad, kui ka see, et neid seisukohti julgetakse väljendada.

Nüüd on aga Dievese vallandamise ja selle õigustamisega saatnud nii haridus- ja teadusministeerium, võrdse kohtlemise volinik kui ka töövaidluskomisjon kõigile õpetajatele ja teistele avalikele teenistujatele selge sõnumi: kui ei taha oma töökohast ilma jääda, siis on parem lõuad pidada ja mitte ühiskondlikus arutelus osaleda, rääkimata n-ö poliitilise korrektsuse ja ideoloogilise peavoolu raamest väljapoole jäävate seisukohtade väljendamisest. Dievese n-ö näidishukkamine peaks õpetama kõigile tema kolleegidele alalhoidlikku enesetsensuuri. On eriti groteskne, et sellistesse kammitsatesse soovitakse suruda kooliõpetajaid, kes peaks ärgitama õpilasi iseseisvalt mõtlema ja julgelt oma arvamust väljendama.

Selliste sammude tagajärjel allutab üha enam inimesi end enesetsensuurile. Sarnaselt nõukogude ajaga tähendab see ühiskondliku arutelu sulgumist ja selle moondumist ideoloogiliseks propaganda väljaks. Just seetõttu tuleb hiilivale ideoloogilisele diktatuurile otsustavalt vastu astuda, et me ei avastaks end olukorrast, kus “euroopalike väärtuste”, “sallivuse” ja “mitmekesisuse” üllaste loosungite kattevarjus on end kehtestanud salakaval ja kuri ideoloogia, millel ei ole euroopalikkuse, sallivuse ja mitmekesisusega tegelikult vähimatki pistmist.