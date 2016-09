Kas sularaha käibelt kaotamine, nagu soovitab president Toomas Hendrik Ilves, tõkestab korruptsiooni?

Erkka Jaakkola, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees: Arusaam korruptsioonist on laiem kui raha küsimine või pakkumine. Korruptsioonivastane seadus mõistab korruptiivse tulu all ametiisikule endale või kolmandale isikule ametiisiku ametikohustuse tõttu pakutud või ametiisiku poolt nõutud varalist või muud soodustust. Soodustuseks võib olla näiteks kinkekaart, reis, kallis kingitus või hoopis eeliste saamine. Tihti iseloomustavad poliitilist korruptsiooni just legaalsetena näivad ülekanded ja mitte-rahalised hüved ning lubadused. Seega ei ole kurja juur mitte sularahas, vaid selles, kuidas või milleks seda kasutatakse.

On selge, et sularahatehingute puhul on varjatus suurem. Samas võib arveldusarveid omada nii välismaal kui ka maksuparadiisides. Arveldamine toimub küll sularahata, kuid järelevalve seisukohast raskemini kontrollitavalt. Sularahavabas ühiskonnas oleks finantsvoogude jälgimine hõlpsam ja kurjategijate varasid oleks vajadusel lihtsam külmutada. Kahjuks on autoritaarsed riigid sellist õigust ära kasutanud poliitilise opositsiooni vaigistamiseks.